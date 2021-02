Vermischtes

Patricia Bright produziert mit Hillary Clinton YouTube-Original-Serie

Veit-Luca Roth von 04. Februar 2021, 11:50 Uhr

Die Serie basiert auf dem Bestseller «If I Could Tell You Just One Thing» und wird von HiddenLight Productions realisiert.

Die YouTube-Lifestyle-Ikone Patricia Bright arbeitet derzeit an einer vierteiligen YouTube-Serie, die von HiddenLight Productions produziert wird, der Produktionsfirma von Hillary Clinton, Sam Branson und Chelsea Clinton. Das YouTube-Original « If I Could Tell You Just One Thing» basiert auf Brights gleichnamigen Bestseller und zeigt die Britin im Gespräch mit einigen der inspirierendsten Frauen der Welt und beleuchtet deren Geschichten und Erfahrungen, die ihr Leben geprägt haben.



In einer 2019 für die USA produzierten Pilotfolge traf sich die Schauspielerin und gleichzeitig Moderatorin des US-Formats Priyanka Chopra Jonas mit der Turnerin Simone Biles, der Schauspielerin und Rapperin Awkwafina und der Designerin Diane von Furstenberg. Das Video sammelte über 13 Millionen Aufrufe auf dem Videoportal. Für das Vereinte Königreich schickte YouTube Originals den Piloten nun in Serie. Sie soll im Laufe des Jahres exklusiv beim Google-Dienst Premiere feiern.



Patricia Brights YouTube-Kanal zählt 2,9 Millionen Abonnenten, was ihr bereits mehrere Kooperationen mit den Zeitschriften Vogue und Forbes sowie einen «TEDtalk» einbrachte. "Der Gastgeber von «If I Could Tell You Just One Thing» zu sein, ist ein absoluter Traum, der wahr wird", sagte Bright. "Ich kann es kaum erwarten, die Geschichten und Ratschläge von wirklich unglaublichen Frauen zu teilen, die ich respektiere und bewundere. Die Arbeit mit YouTube - der Plattform, auf der alles für mich begann - ist etwas Besonderes und etwas, für das ich sehr dankbar bin. Ich kann es kaum erwarten, dass alle die Show sehen, und ich hoffe, dass sie als Katalysator fungieren kann, um Frauen überall zu unterstützen, zu fördern und zu inspirieren. "

