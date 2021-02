Dritte Staffel «Shakespeare & Hathaway» im März bei ZDFneo

TV-News

Wer die die Folgen im linearen Fernsehen anschauen will, muss allerdings Überstunden machen.

Sendetermin für die dritte Staffel ist am 19. März ab 23:35 Uhr. Ab dem Zeitpunkt werden alle zehn folgen bei ZDFneo hintereinander ausgestrahlt. Somit kann man nachdem alle Folgen angeschaut hat, am nächsten Morgen wieder direkt zu Arbeit gehen. Wessen Plan das allerdings nicht, kann noch ein Tag länger warten, denn dann ist die komplette dritte Staffel am 20. März um 10:00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.Die Serie handelt von den beiden Privatdetektiven Frank (Mark Benton) und Lu (Jo Joyner). Schon zu Beginn der neuen Staffel erhalten sie einen Auftrag der Immobilienentwicklerin Henrietta Bolingbroke, die eine Bingohalle kaufen möchte. Doch der Besitzer dieser Immobilie Lucky wird tot aufgefunden. Frank und Lu machen sich auf die Suchen den Mörder zu finden.Fans aufgepasst! Die dritte Staffel ist nicht das Ende. Es ist sogar offiziell, dass «Shakespeare & Hathaway - Private Investigators» eine vierte Staffel bekommt. Die BBC möchte die vierte Staffel noch dieses Jahr zeigen. Die Ausstrahlung in Deutschland würde dann allerdings wohl erst im nächsten Jahr folgen.