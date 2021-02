NDR trauert um verstorbenen Gottfried Mahrenholz

Köpfe

Der frühere Direktor des NDR Landesfunkhaus Niedersachsen Gottfried Mahrenholz ist verstorben.



Ernst Gottfried Mahrenholz ist im Alter von 91 Jahren am vergangenen Donnerstag in seinem Haus in Hannover verstorben. In seiner beruflichen Laufbahn war er unter anderem auch fünf Jahre lang Leiter des niedersächsischen Funkhauses. Darüber hinaus aber auch Kultusminister von Niedersachsen und Ex-Verfassungsrichter.Gottfried Mahrenholz wurde am 18. Juni 1929 in Göttingen geboren. Er studierte Rechtswissenschaft und Theologie. Schon nach seinem Studium wurde er zunächst persönlicher Referent des damaligen Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf. Mahrenholz leitete dann von 1963 bis 1965 das Bauverwaltungsamt der Stadt Hannover und war anschließend von 1965 bis 1970 Direktor des Landesfunkhauses Niedersachen. Bis 1974 war er Chef der niedersächsischen Staatskanzlei und übernahm 1974 für zwei Jahre das Amt des Kultusministers in Niedersachsen. Von 1981 bis 1994 war er als Richter am Bundesverfassungsgericht tätig."Es war eine ganz besondere Karriere: Ernst Gottfried Mahrenholz hat in verschiedenen Funktionen den NDR und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk begleitet, gestaltet und gestützt.“, sagt NDR Intendant Joachim Knuth und fügt hinzu: „In Erinnerung bleibt Mahrenholz als leidenschaftlicher Verteidiger des demokratischen Rechtsstaats - und als inspirierender, kritischer und kluger Kopf."