«Hope»: Nicole Kidman produziert neue Serie

US-Fernsehen

Die Serie, in der Kidman auch die Hauptrolle spielen wird, basiert auf dem Film von Maria Sødahl.

Oscar- und Emmy-Preisträgerin Nicole Kidman wird mit ihrem Unternehmen Blossom Films eine weitere Fernsehserie produzieren. Dieses Mal nimmt man sich den Filmals Vorlage, der als norwegischer Beitrag für die Kategorie „Bester internationaler Spielfilm“ bei den 93. Academy Awards eingereicht wurde. Hinter dem Spielfilm steht Maria Sødahl.Die Amazon Studios haben sich die Rechte an einer Verfilmung erworben, das Drehbuch wird von Alice Bell geschrieben. Bell wird zusammen mit Kidman auch als ausführende Produzentin fungieren. Im Originalfilm «Hope», der 2019 in die Kinos kam, spielen Andrea Bræin Hovig und Stellan Skarsgård («Thor», «Mamma Mia!») mit. Das Romantik- und Familiendrama wurde bei den European Academy Awards 2020 für die beste Regie und die beste Schauspielerin nominiert.Der jüngste Erfolg der Produktionsfirma war die ausführende Produktion (und, in Kidmans Fall, die Hauptrolle) von «The Undoing», der Millionen von Zuschauern auf allen Plattformen anzog und ein großer Quotenhit für HBO war.