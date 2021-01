George Clooney produziert neue Serie für Legendary

US-Fernsehen

Smokehouse Pictures wird die Science-Fiction-Figur Buck Rogers zurückholen.

Der Schauspieler George Clooney wird eine weitere Serie produzieren. Mit der Produktionsfirma Smokehouse Pictures wird Clooney ein Format für Legendary produzieren, die auf der klassischen Science-Fiction-Figur Buck Rogers basiert. Ein Vertreter von Clooney sagt, dass der Schauspieler und Regisseur nur als Produzent an dem Projekt beteiligt ist und entgegen anderer Berichte nicht die Hauptrolle spielen wird.Brian K. Vaughn, der unter anderem an den Drehbüchern zur CBS-Serie «Under the Dome» beteiligt war, wird die Serie verfassen. Zusätzlich wird Angry Films-Chef Don Murphy, Susan Montford sowie Flint Dille, dem Enkel des Schöpfers der Comics, als Produzenten verpflichtet. Bislang ist noch kein Sender oder Streamingdienst an dem Format interessiert.Rogers erschien erstmals als Anthony Rogers in der August-Ausgabe 1928 des bahnbrechenden Science-Fiction-Magazins "Amazing Stories", in einer Novelle mit dem Titel "Armageddon 2419 A.D." von Philip Francis Nowlan. 1929 wurde die Figur in Buck Rogers umgetauft.