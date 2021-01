Blockbuster-Battle

«Star Wars» und «Fluch der Karibik», zwei Blockbuster aus dem Hause Disney. Machen die beiden das Battle unter sich aus? Oder kann «The Hunt» noch ein Wörtchen mitreden?

Die Bewertung:

(Prosieben)Jack's back - in seinem mittlerweile fünften Abenteuer: Der barbarische Captain Salazar schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow. Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa verbünden.Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDB User Rating: 7(RTL)30 Jahre nach dem Sieg über Darth Vader und das Imperium steht die Galaxie vor einer neuen Bedrohung. Der sinistere Kylo Ren bedroht den Frieden, denn er will das Erbe Darth Vaders antreten und dessen Werk fortsetzen. Finn, ein Deserteur von den Sturmtruppen, der nach seiner Fahnenflucht dem Widerstand geholfen hat, der wagemutige Pilot Poe Dameron und die widerspenstige Plünderin Rey stellen sich ihm entgegen. Hilfe erhalten sie von dem legendären Rebellenhelden Han Solo und seinen Gefährten.Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDB User Rating: 8(Sky Cinema)Ein Dutzend Menschen erwachen verwirrt auf einer Lichtung. Als sie begreifen, was Sache ist, ist der Schrecken groß: Eine elitäre Gruppe hat sich auf dem abgelegenen Anwesen gesammelt, um durchschnittliche US-Bürger(innen) zu jagen. Eine davon, Crystal, denkt jedoch gar nicht daran, sich den Regeln ihrer sadistischen Verfolger zu fügen...Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDB User Rating: 7