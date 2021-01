«Blinded» feiert Free-TV-Premiere

TV-News

Für die schwedische Thriller-Serie führte Jens Jonsson gemeinsam mit Johan Lundin Regie. 2020 war sie bereits bei Sat.1 Emotions zu sehen, nun wandert Jesper-Harrie-Adaption zu One.

Die Serie basiert auf dem Buch «Fartblinda», der Journalistin Carolina Neurath, das wiederum auf einer wahren Geschichte beruht. Die Miniserie «Blinded» war vergangenen Jahres schon beim kostenpflichteigen Sender Sat.1 Emotions zu sehen. Am 9. und 16. März werden immer um 21.45 Uhr jeweils drei der acht Folgen beim ARD-Sender One ausgestrahlt. Am 23. März läuft dann mit den letzten beiden Episoden das Staffelfinale.Das Format dreht sich um die engagierte Wirtschaftsjournalistin Bea Farkas (Julia Ragnarsson) und findet Platz in der Finanzbranche von Stockholm. Bea wird bei Recherchen fallen ihr sonderbare Machenschaften bei einem Bankgeschäft auf. Schnell muss Farkas feststellen: Hierbei handelt es sich um einen erheblichen Finanzbetrug. Der Twist an der ganzen Sache: Sie hat eine Affäre mit dem verheirateten Peder Rooth (Matias Varela) - dem Chef der betroffenen Bank.Beas bleibt an der Sache dran und ihr Verdacht verhärtet sich. Dazu kommt, dass Peder die Zahlen der Bank für die Öffentlichkeit aufpoliert, in Wirklichkeit ist es um die Bank viel schlechter bestellt. Bea Farkas versucht durch ihren alten Freund Adam Berg (Björn Elgerd) an Insider-Informationen zu kommen. Doch dann gerät Beas Leben komplett aus den Fugen.