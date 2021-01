Jane Fonda erhält Golden Globe für ihre Lebenswerk

Köpfe

Die 83-jährige Schauspielerin wird bei der diesjährigen Verleihung den Cecil B. DeMille Award erhalten.

Die bunte Karriere von Jane Fonda zählt Klassiker wie «Klute» (1971), «Das China-Syndrom» (1979) oder «Warum eigentlich… bringen wir den Chef nicht um?» (1980) oder aus der jüngeren Vergangenheit «Grace & Frankie» bei Netflix . Nun wird die Hollywood-Legende mit dem Cecil B. DeMille Award bei den diesjährigen Golden Globes ausgezeichnet, dem Preis für das Lebenswerk.Fonda ist nicht nur für ihre filmische Karriere bekannt, sie zeigte auch politisch immer eine klare Haltung. Sie positionierte sich gegen den Vietnamkrieg, setzte sich für Bürgerrechte ein und feministische Zwecke ein. Aktuell engagiert sich die 83-Jährige für den Kampf gegen den Klimawandel, indem sie freitags Feuerwehrübungen als Teil einer nationalen Bewegung durchführt, um das Bewusstsein für die Klimakrise zu schärfen."Die Hollywood Foreign Press Association ist sehr stolz darauf, Jane Fonda den Cecil B. DeMille Award 2021 zu verleihen", sagte HFPA-Präsident Ali Sar in einer Erklärung. „Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist Janes Bandbreite in ihrem unerbittlichen Aktivismus verankert und sie nutzt ihre Plattform, um einige der wichtigsten sozialen Probleme unserer Zeit anzugehen. Ihr unbestreitbares Talent hat ihr das höchste Maß an Anerkennung eingebracht, und während ihr Berufsleben viele Wendungen genommen hat, ist ihr unerschütterliches Engagement, Veränderungen hervorzurufen, geblieben. Es ist uns eine Ehre, ihre Erfolge bei den Golden Globe Awards 2021 zu feiern.“ Vorherige Gewinner des Awards umfassten unter anderem Tom Hanks, Robert De Niro, Sophia Loren, Sean Connery, Oprah Winfrey, Martin Scorsese, Jodie Foster, Steven Spielberg und Meryl Streep und diverse weitere Legenden aus Hollywood.