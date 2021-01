Nun also doch! Klub-WM kommt zu DAZN

Vermischtes

Das Streamingportal sicherte sich wie schon in der vergangenen Saison das FIFA-Turnier der Kontinental-Pokalsieger.

Fans des FC Bayern München sollten sich – wenn nicht eh schon gesichert – für die kommenden Wochen mit einem DAZN-Abo näher beschäftigten, möchten sie auch im Februar sämtliche Spiele des Klubs aus dem Süden der Republik verfolgen. Denn zunächst steht am 5. Februar das Freitagabendspiel bei Hertha BSC auf dem Spielplan. Danach steht die FIFA-Klub-WM an, die aufgrund der Corona-Pandemie um zwei Monate in den Februar verschoben wurde. Nun gab das Streamingportal bekannt, dass man sich die Rechte an dem Mini-Turnier gesichert habe.Demnach steigt die Seite mit dem Halbfinale der Bayern in die Übertragung ein und zeigt weiterhin entweder das Spiel um Platz drei oder das Finale – je nach dem wie die Bayern abschneiden. Den Auftakt bestreiten die Münchner entweder gegen Al-Duhail SC (Katar) oder Al Ahly (Ägypten), die am 4. Februar ihr Viertelfinale gegeneinander bestreiten. Für das zweite Halbfinale ist der Sieger der Copa Libertadores aus Südamerika gesetzt. Das Finale findet allerdings erst noch statt, und zwar am 30. Januar. DAZN überträgt diese Partie ebenfalls, die Kontrahenten sind der FC Santos (Brasilien) und Palmeiras (Brasilien). Der Sieger trifft dann im Klub-WM-Halbfinale entweder auf UANL Tigres (Mexiko) oder Ulsan Hyundai (Südkorea). Auch dieses Halbfinale ist bei DAZN zu sehen.Ein weiteres Spiel mit bayerischer Beteiligung hat DAZN zudem im Angebot. Durch die Klub-WM wurde das Spiel des 21. Spieltags gegen Arminia Bielefeld auf Montag, den 15. Februar gelegt, weshalb DAZN auch hier die Übertragungsrechte hält.– 5.2.2021, 20:30 Uhr Hertha BSC – FC Bayern (Bundesliga, 20. Spieltag)– 7.2.2021, 19:00 Uhr FC Santos/Palmeiras – Uanl Tigres/ Ulsan Hyundai (FIFA-Klub-WM, Halbfinale)– 8.2.2021, 19:00 Uhr FC Bayern - Al-Duhail SC/Al Ahly (FIFA-Klub-WM, Halbfinale)– 11.2.2021, 16:00 Uhr oder 19:00 Uhr Spiel um Platz 3 oder Finale je nach Beteiligung des FC Bayern– 15.2.2021 20:30 Uhr FC Bayern – Arminia Bielefeld (Bundesliga, 21. Spieltag)