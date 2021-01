«Der Herr der Ringe» auf Sat.1  Eine Trilogie-Bilanz

Quotennews

Diesen Samstag ging auf Sat.1 mit «Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs» die Trilogie um den wohl berühmtesten Ring zu Ende. Zeit Bilanz zu ziehen.

Vor zwei Wochen startete die Saga um besagten Ring mit dem ersten Teil der Reihe. Um auf die drei Filme etwas einzugehen, bevor die nackten Zahlen Gegenstand der Analyse werden muss gesagt sein, dass das Fantasy-Genre sicherlich nicht für Jedermann gemacht ist und gerade die Herr der Ringe-Filme mit ihren entsprechend langen Laufzeiten schon eine Klasse für sich sind. Nichtsdestotrotz bleibt eine Bilanz der Ausstrahlungen an dieser Stelle nicht aus.Teil eins der Film-Reihe startete am 09. Januar 2021 und brachte zwischen 20:15 Uhr und 23:50 Uhr im Schnitt 1,12 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und zu Sat.1 . Aus der Zielgruppe waren 0,64 Millionen Rezipienten dabei und man belegte damit 7,5 Prozent des Marktes. Dieser Wert bessert das insgesamt doch eher schlechte Ergebnis merklich auf, frei nach dem Motto: Immerhin belegen wir unseren Teil in der Zielgruppe. Zum Serien-Start landeten wohl viele Zuschauer doch lieber bei RTL um die erste Samstags-Ausstrahlung von Deutschland such den Superstar verfolgen zu können.Leicht besser wurde es bei Teil zwei undin der Folgewoche. In grob der gleichen Zeitspanne erreichte man etwas mehr Rezipienten und am Ende konnten im Schnitt 1,25 Millionen gemessen werden. Die werberelevante Zielgruppe wollte jedoch von einem Aufwärtstrend nichts hören und blieb mit 0,63 Millionen Zuschauer sogar knapp hinter der ersten Ausstrahlung zurück. Der leicht verbesserte Gesamteindruck rührt jedoch auch daher, dass das bereits angesprochene DSDS in dieser Woche merklich schwächelte und so wohl Sendevolumen bei den Zuschauern frei war.Nun stand also in Woche drei das Finale der Reihe mitan. Entgegen den beiden vorherigen Teilen setzt sich der finale Teil deutlich durch. Im Gesamten schalteten 1,48 Millionen Zuschauer ein und in dieser Woche konnte auch aus der Zielgruppe mit 0,73 Millionen Rezipienten positives vermeldet werden. All dies, obwohl der letzte Teil der Reihe nochmal länger lief und die Zuschauer ab 20:15 Uhr bis 0:15 Uhr wach hielt. Resümierend lässt sich wohl also sagen, dass sich die Ausdauer von Sat.1 am Ende ausgezahlt hat, zumindest wenn man mit den nun vorliegenden Zahlen im Senderhause zufrieden ist.