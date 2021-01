Laura Preiss: Ich bin quicklebendig

Interview

Schauspielerin Laura Preiss entdeckte in dieser Woche ein YouTube-Video, in dem sie für tot erklärt wurde. Dagegen möchte sie nun entschieden vorgehen, wie sie im Quotenmeter-Interview verriet.

Ich war sicher mich verlesen zu haben – warum sollte so etwas gerade über mich im Netz stehen? Dann dachte ich: ‚Was für ein doofer Scherz, aber so ist eben das Internet!‘ Jeder schreibt was sie oder er will. Als ich dann in den Kommentaren las, dass jemand meiner Familie herzliches Beileid aussprach, wurde es real und mir plötzlich sehr sehr unangenehm.Danke der Nachfrage, mir geht es den Umständen entsprechend fantastisch. Und das nicht nur weil ich ihnen mit gutem Gewissen versichern kann: Ich bin quicklebendig!Das habe ich getan, sobald ich von der Falschmeldung wusste. Die Menschen, die mich umgeben, haben trotz Entrüstung glücklicherweise eine gehörige Portion Humor. Auch in so einem Fall. Am Ende ist mir ja nix passiert.Ich habe mich bereits beraten lassen und mache eine Anzeige gegen unbekannt. YouTube habe ich auch kontaktiert. Ich finde es wichtig das Internet nicht als rechtsfreien Raum zu akzeptieren. Mal sehen wie weit wir kommen.Ich bin sicher, einer Person, die im stillen Kämmerlein sitzt und geschäftig für ein bisschen Kohle Unfallbildchen mit Schauspielerköpfen bestückt, möchte ich nicht begegnen. Nun, ich kann nur wünschen, dass der „kreative Kopf“ hinter dieser Aktion niemals einen geliebten Menschen verliert, und nie in die unangenehme Situation kommt, die Bedeutung einer echten Todesnachricht begreifen zu müssen.Danke für diese fantastische Frage! Zum einen, möchte ich für niemanden als tot gelten! Nicht für Freunde, nicht für Fans, nicht für potenzielle Auftraggeber. Das ist mein Leben, das ist mein Geschäft. Ich kann es mir nicht leisten, dass jemand denkt ich wäre nicht mehr. Zum anderen finde ich es wichtig, laut in die Welt zu rufen, dass so etwas inakzeptabel ist. Dass ich nicht, weil ich ab und zu in der Öffentlichkeit stehe, zu cool bin, um dabei Verletzung zu empfinden. Ich habe die Möglichkeit der Gegendarstellung. Viele Betroffene haben dies nicht, werden durch online verbreitete Gerüchte und Lügen regelrecht vernichtet. Ich denke darüber zu sprechen was so eine Lüge auslöst, ist essenziell wichtig für den Umgang mit Medien und unsere Gesellschaft. Klicks für irgendein Video empfinde ich dabei als absolut nebensächlich.Tja. Wer „weiß“ denn noch was richtig, was falsch ist! Dass viele Fakes unterwegs sind, weiß die Mehrheit. Aber es ist einfach zu viel. Zu viele Infos, zu viele Fakes, zu viel von Allem im Netz. Da braucht die Evolution noch ein bisschen, um all der Technik zu folgen. Ich hoffe einfach die nächsten Generationen haben gelernt das Netz als den „Lebensraum“ zu betrachten, der es mittlerweile ist. Inklusive der Umgangsformen und dem Respekt den einem auch die „Offline-Welt“ abverlangt.Ich habe Kim-Sarah telefonisch informiert. Sie war geschockt! Wir tauschen uns seitdem aus und gehen beide dagegen vor. Auch die Studio Hamburg Serienwerft hat sich mittlerweile eingeschaltet und versucht auf ein Löschen der Videos hinzuwirken.