Primetime-Check

Wie schnitt «Rosins Restaurants» bei Kabel Eins ab? Punktete bei ProSieben eine «Schlag den Star»-Wiederholung?

Das Erste führte am Donnerstag die Quotencharts an.erreichte 10,08 Millionen Zuschauer und fuhr 29,5 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss verbuchte4,58 Millionen Zuseher, der Marktanteil lag bei 15,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauern erreichte die blaue Eins 13,6 und 8,4 Prozent. Unterdessen erzielte die Handball-WM im ZDF 4,96 Millionen Zuschauer, wovon 1,49 Millionen zu den jungen Menschen gehörten. Die Marktanteile lagen bei 14,7 Prozent bei allen sowie 16,1 Prozent bei den jungen Menschen. Das Mini-fuhr 4,37 Millionen ein, die Marktanteile sorgten für 12,9 und 15,0 Prozent.Eine neue-Folge erzielte 2,27 Millionen Zuschauer, 1,24 Millionen Umworbene waren dabei. Im Anschluss folgtenundmit 1,88 sowie 2,01 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen sank das Ergebnis von 13,3 auf 10,3 respektive 10,9 Prozent.fuhr danach 2,00 Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe waren 19,2 Prozent möglich.RTLZWEI holte mit0,63 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern belief sich auf 3,3 Prozent. 0,72 Millionen Zuschauer verfolgtenbei Kabel Eins, in der Zielgruppe holte man 4,6 Prozent. Unterdessen wiederholte ProSieben eine alte-Ausgabe, die bis 01.15 Uhr andauerte. 0,80 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil bei den jungen Leuten lag bei üblen 5,9 Prozent.Sat.1 setzte auf den Spielfilm, der 1,89 Millionen Zuschauer anlockte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen sicherte man sich 8,6 Prozent. Bei VOX unterhielt0,96 Millionen Menschen, in der Zielgruppe standen 5,6 Prozent auf dem Papier.