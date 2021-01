Baran Hêvî verschlägt es nach Rosenheim

TV-News

In der 20. Staffel der «Rosenheim Cops» ist der Theater-Schauspieler zu sehen. Marisa Burger ist erstmals nicht mehr vor der Kamera zu sehen.

Um weiterhin sehr viele Episoden der Fernsehserieabzudrehen, ist das Produktionsteam der Serie in zwei Teams aufgeteilt worden. Die 20. Staffel, die seit 13. Oktober 2020, um 19.25 Uhr ausgestrahlt wird, ist wieder mit einem Gastdarsteller respektive -Kommissar besetzt. Baran Hêvî steigt bei Folge 473 ein und wird einige Episoden an der Seite von Igor Jeftić ermitteln, der den Krimimalhauptkommissar Sven Hansen verkörpert.Hêvî folgt damit auf die Schauspieler Katharina Abt, Roman Roth, Patrick Kalupa und Thomas Birnstiel, die in den vergangenen Jahren für einige Episoden vor der Kamera standen. Offiziell ist Kommissar Anton Stadler (Dieter Fischer) mit seiner Ehefrau auf Reisen. Der Vertretungskommissar spring schon am 2. Februar 2021 ein, Annabel Faber wird als Sabine Hiermeier die Sekretärin Miriam Stockl vertreten, Schauspielerin Marisa Burger war bislang in jeder Episode zu sehen.Die Schauspieler Dieter Fischer, Igor Jeftić, Vanessa Eckart, Max Müller, Marisa Burger, Karin Thaler, Alexander Duda, Sina Wilke, Chrsitian K. Schaeffer, Ursula Maria Burkhart, Sarah Thonig, Paul Brusa sind weiterhin dabei. Das Finale der neuen Staffel ist am 6. April 2021 eingeplant. Eine neue Runde lässt das ZDF bereits bei der BR-Tochterfirma Bavaria drehen.