Bei Readly wieder Bild, BZ und Welt verfügbar

Vermischtes

Axel Springer vergrößert sein Portfolio beim Abo-Anbieter für Zeitungen und Zeitschriften, welches nach wie vor 9,99 Euro pro Monat kostet.

„Wir arbeiten seit Jahren intensiv und gut mit Axel Springer zusammen. Die Tageszeitungen sind nicht nur eine hochwertige Erweiterung unseres Angebots, sondern geben täglich Anlass, unsere App zu nutzen. Auch die Leserinnen und Leser haben sich das sehr gewünscht. Sie können tagesaktuelle News nun schon morgens, bevor sie das Haus verlassen, in ihrer App abrufen“, sagt Jan-Sebastian Blender, Content Lead DACH, IT & NL bei Readly.Bei Readly erhalten Nutzer für 9,99 Euro pro Monat hunderte Zeitschriften und Zeitungstitel deutscher und internationaler Marken. Dazu gehören unter anderem der britische „Guardian“, das „Time“ Magazin, die „Auto Bild“ oder die „Gamestar“. Nun kommen auch die zu Axel Springer gehörenden Tageszeitungen „Welt“, „Bild“ und „BZ“ zurück ins Sortiment. Bereits seit letztem Jahr sind die Titel „Welt am Sonntag“ und „Bild am Sonntag“ im Portfolio von Readly enthalten.Ein Grund für die Wiederaufnahme der drei Kennmarken könnte sein, dass ab 2023 das nationale Print-Geschäft von Springer nach eigenen Angaben in die Verlustzone rutscht. Der Konzern erwartet ab 2024 sogar ein Minus von 29 Millionen Euro. „Kresspro“ zitiert aus dem Gutachten: „Der Rückgang der Vertriebserlöse ist vor allem auf die dem Markttrend folgende, sinkende Nachfrage nach Printprodukten zurückzuführen. Der geplante Anstieg der Vertriebserlöse aus dem digitalen Verlagsangebot kann diesen Rückgang, verglichen mit den historisch generierten Vertriebserlösen, nicht vollständig kompensieren.“