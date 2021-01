Primetime-Check

Naturdoku oder Krimi bei den Öffentlich-Rechtlichen? Quiz oder Sitcom bei den Privaten? Oder doch Reality-TV?

Das Erste präsentiertevor 3,48 Millionen Sehern ab drei Jahren, wovon 0,84 Millionen jünger waren. Die Marktanteile fielen mit 10,0 und 9,0 Prozent solide und sehr gut aus. Weiter ging es mit, das die Reichweite auf 2,75 Millionen verringerte. Der Marktanteil belief sich auf 8,5 Prozent. In der jungen Gruppe der 14- bis 49-Jährigen holte die blaue Eins 5,8 Prozent. Dieinformierten ab 22:15 Uhr dann 3,18 Millionen. Die Quote stieg auf 13,1 Prozent. Das ZDF begann den Abend mitund generierte damit eine Sehbeteiligung von 8,32 Millionen Zuschauern. Der Gesamtmarktanteil betrug 24,3 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 1,08 Millionen und 11,6 Prozent gemessen. Dasbehielt im Anschluss noch 5,05 Millionen Interessierte, am Markt verlor der Mainzer Sender etwas und erzielte 16,6 Prozent.RTL versorgte sein Publikum zu Beginn mit einem viertelstündigenund markierte damit 4,12 Millionen. In der Zielgruppe sahen 1,31 Millionen zu. Damit holte man 11,8 beziehungsweise 14,2 Prozent Marktanteil.unterhielt danach 4,82 Millionen Quizfreunde. In er Zielgruppe blieb die Quote nahezu konstant bei 14,1 Prozent.wollten ab 22:15 Uhr noch 2,22 Millionen sehen. Der Kölner Sender registrierte damit einen Zielgruppenanteil von 20,1 Prozent. VOX holte mit einer Doppelfolgezunächst ein 1,62-millionenköpfiges Publikum, dann noch 0,89 Millionen Zuschauer. Aus der für die Werbewirtschaft relevanten Gruppe sahen 0,72 und 0,31 Millionen zu. Die Marktanteile rangierten bei 4,9 und 5,0 Prozent insgesamt, in der Zielgruppe kam VOX auf 7,9 und 6,2 Prozent. RTLZWEI setzte auf einen-Doppelpack und holte 1,15 und 1,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In der Zielgruppe zeigte die Quotennadel Werte von 6,8 und 6,0 Prozent an.Sat.1 zeigte gut zwei Stunden langund fuhr damit 1,31 Millionen Seher ein, 0,67 Millionen davon waren klassisch Umworbene. Für den Unterföhringer Sender waren damit 4,0 Prozent Marktanteil möglich, bei den 14- bis 49-Jährigen holte man 7,3 Prozent. ProSieben startete mit einer Doppelfolgein den Abend. Die Reichweiten betrugen 1,20 und 1,15 Millionen. In der Zielgruppe wurden jeweils 0,84 Millionen Seher gemessen. Zwei neue Folgenfolgten, die Sehbeteiligungen gingen jedoch zurück. 0,95 und 0,94 Millionen blieben dran. Der Zielgruppenanteil fiel im Laufe des Abends von anfangs 9,1 auf 9,0 und dann auf 7,9 und stieg letztlich auf 8,1 Prozent. Kabel Eins setzte aufund ging fuhr damit solide. 0,94 Millionen schalteten ein, wovon 0,41 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Am Markt wurden 3,0 Prozent insgesamt und 4,8 Prozent bei den Werberelevanten gemessen.