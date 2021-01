«Krass Schulcamp»: «Krass Schule»-Spinoff startet bei TV Now

TV-News

Pauken oder Party? Einige Schüler der Erich-Felbert-Gesamtschule müssen sich entscheiden. Zu sehen sind alle zehn Folgen bei TV Now.

Seit Donnerstag sind alle zehn Folgen des «Krass Schule»-Ablegersexklusiv bei TV Now verfügbar. Vor diese Wahl werden die schlechtesten Schüler Deutschlands nur bedingt gestellt, denn für sie heißt es Pauken statt Party. Mit dabei sind auch einige bekannte Gesichter aus der Erich-Felbert-Gesamtschule, die Extraschichten in den Ferien schieben müssen.Tobi, Carmen, Lukas und Alexa müssen beweisen, dass sie sich die Versetzung ins nächste Schuljahr verdient haben. Logisch, Ärger ist dabei vorprogrammiert. Auch die Lehrer haben es nicht leicht die Schüler auf die beiden großen Prüfungen vorzubereiten. Oft hindern ihre eigenen privaten Probleme und Liebesgeschichten sie daran, sich auf den Schulalltag zu konzentrieren.Bereits aus «Krass Schule» sind Hilfslehrer Rocco und der frühere Referendar Jan, der diesmal als Lehrer dabei ist. Beide stehen in der Soap erneut vor der Kamera. Aber auch Neulinge wie Lehrer Elias – gespielt von Yasin aus «Love Island» – geben alles um die Schüler auf die richtige Bahn zu bringen. Nur der strenge Direktor Herr Steinbach hält stets an den Schulknast-Regeln und dem harten Lernprogramm fest.