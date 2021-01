HBO Max ordert Drama über Julia Child

US-Fernsehen

Die neue Serie wird von 3 Arts Entertainment und Lionsgate Television hergestellt.

Das junge Streamingangebot HBO Max hat ein Drama bestellt, das auf dem Leben der Köchin Julia Child basiert.ist inspiriert von Childs Leben und ihrer langjährigen Fernsehshow «The French Chef», die Sendung war ein Vorreiter für das heute beliebte Genre der Kochsendungen.Die Verantwortlichen haben Sarah Lancashire für die Hauptrolle ausgewählt. Außerdem sind David Hyde Pierce, Brittany Bradford, Fran Kranz, Fiona Glascott, Bebe Neuwirth, Isabella Rossellini und Jefferson Mays an Bord. Wie bei Streamingdiensten üblich, ist die Episodenzahl mit acht Folgen überschaubar."Wir sind so glücklich, die unvergleichliche Julia Child zurück auf den kleinen Bildschirm zu bringen, wo wir sie mehr denn je brauchen", sagte Sarah Aubrey, Head of Original Content bei HBO Max. "Der Einblick in ihr Leben, ihre Ehe und ihre bahnbrechende Karriere, während sie die Art und Weise, wie wir über Essen sprechen, verändert hat, ist ein absoluter Genuss. Unsere unglaubliche Besetzung und unser großartiges Kreativteam sind ein Erfolgsrezept und wir könnten nicht begeisterter sein.""Wir freuen uns, unsere Beziehung zu HBO Max auszubauen, indem wir gemeinsam mit unseren Produktionspartnern bei 3 Arts an «Julia» arbeiten, der komplexen und fesselnden Geschichte der gefeierten Köchin, Autorin und TV-Persönlichkeit, die fast im Alleingang die Welt des Food-Fernsehens erfunden hat", sagte Jocelyn Sabo, Senior Vice President der Lionsgate Television Group. "Mit einem außergewöhnlichen Kreativteam, einer hochkarätigen Besetzung und einem zeitgemäßen Thema hat die Serie alle Zutaten, um das Publikum von HBO Max über Jahre hinweg zu begeistern."