50. Jubiläum der Maus - #mitdermaus

TV-News

Am 17. Januar startet die große Mitmach-Aktion. Unter dem Motto "Wir feiern #mitdermaus" können sich Jung und Alt beteiligen und im Netz zeigen, wie sie mit der Maus feiern.

"Generationen von Kindern sind mit der Maus groß geworden. Die Maus ist eine öffentlich-rechtliche Erfolgsgeschichte - ein Familienangebot im besten Sinne, das sich ständig weiterentwickelt. Das Schöne ist: Die Maus erzählt uns immer eine Geschichte und nimmt uns bei jedem Schritt zu mehr Wissen mit auf eine spannende Reise - das fasziniert nicht nur Kinder, sondern uns alle. Zum großen Jubiläum blicken wir nach vorne: Die Maus ist heute längst auf allen Plattformen unterwegs, auf denen sich ihr Publikum tummelt, und wird auch in Zukunft neue digitale Angebote für die Maus-Community entwickeln. In diesem Sinne: Hallo Zukunft #mitdermaus! Wir gratulieren und wünschen uns viele weitere Jahrzehnte mit dir!", erklärte WDR-Intendant Tom Buhrow in einer Mitteilung.Mehr als 1.500 Kinder größtenteils aus Deutschland haben sich am Wettbewerb "Dein Hörspiel #mitdermaus" beteiligt. Sieben dieser Geschichten werden im Tonstudio aufgenommen und vom 1. bis 7. März 2021 täglich als Hörspiele ingesendet. Am 6. März, um 20.15 Uhr feiert Das Erste auch die Maus, wobei Eckart von Hirschhausen mit prominenter Unterstützung zu den schönsten Erinnerungen aus fünf Maus-Jahrzehnten einlädt.Ab 17. Januar kann man unter www.die-maus.de aus 50-Maus-Filmen auswählen. Die beliebtesten Geschichten werden dann am 7. März um 14 Uhr bei KiKA mitausgestrahlt. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Sondersendungen im WDR, im Ersten und bei KiKA in Vorbereitung.