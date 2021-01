RTL-Aktion: #LimLockdown

TV-News

Homeoffice, Homeschooling, geschlossene Kitas, Kontaktbeschränkungen und eingeschränkter Bewegungsradius. Mehr denn je gilt für alle der bundesweite Grundsatz: Wir müssen zu Hause bleiben!

Deshalb steht ab sofort das ‚L‘ in RTL für Dinge, die den Menschen im Lockdown ein Lächeln ins Gesicht zaubern, für ein gutes Gefühl und die eine oder andere Überraschung sorgen sollen. RTL hat sich eine Kampagne erdacht, in der das ‚L‘ für viele Aktionen und Interaktionen steht, die sich RTL für die Zuschauer ausgedacht hat - im laufenden Programm, auf RTL.de und den Social-Media-Kanälen. Die Aktion ist am gestrigen Montag mit «RTL Aktuell» gestartet und erstreckte sich über das «RTL Aktuell Spezial» um 20.15 Uhr, «Extra – Das RTL Magazin» und das «Nachtjournal». Heute folgten «Guten Morgen Deutschland», «Punkt 12», zudem werden sich mit «Explosiv» und «Exklusiv» weitere RTL-Formate der Aktion anschließen.„Die Pandemie hat uns mehr denn je voll im Griff. Wir alle brauchen Geduld. Deshalb wollen wir unseren Zuschauern in diesen schwierigen Zeiten überraschende Ablenkung in den eigenen vier Wände bieten und den Lockdown etwas leichter und damit erträglicher machen. Dafür haben wir uns viele kreative Aktionen ausgedacht, die wir ab sofort mit unseren Zuschauern teilen und zum Mitmachen animieren sollen. Und wir freuen uns auch auf die Vorschläge unserer Zuschauer.“, erklärte Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken der Mediengruppe RTL Deutschland.Am Ende von «RTL Aktuell» haben die beiden Moderatoren Maik Meuser und Ulrike von der Groeben während der Sendung Textstellen aus Gaby Kösters Buch "Das Leben ist großartig - von einfach war nie die Rede" vorgelesen, weil der Titel gut zur aktuellen Corona-Lage passte. Im «RTL Aktuell Spezial» um 20:15 Uhr ging es um ‚L wie Loben‘. Studiogast Professor Dr. Uwe Janssens, Chefarzt in der Intensivmedizin des SAH Eschweiler hat Pflegerinnen und Pfleger seiner Intensivstation für ihre aufopfernde Arbeit gelobt, stellvertretend für alle Menschen im Gesundheitswesen in Deutschland.