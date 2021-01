«Gotham PD»: Neuer Showrunner

US-Fernsehen

Nachdem Terrence Winter die Serie verlassen hat, musste ein neuer Produzent her.

Die kommende HBO Max-Serie „Gotham PD“ hat einen neuen Showrunner: Joe Barton. Er übernimmt die Rolle des ausführenden Produzenten und Showrunners bei der noch unbetitelten Serie von Terrence Winter, über dessen Ausstieg im November berichtet wurde. Barton wurde unter anderem mit der BBC Two/Netflix-Serie «Girl/Haji» bekannt.Die Serie Gotham PD wird in der gleichen Welt spielen wie der kommende Film «The Batman» von Matt Reeves. Es heißt, dass sie auf der Untersuchung der Anatomie der Korruption in Gotham City des Films aufbauen wird. Es ist Teil der Bemühungen von WarnerMedia, ein neues Batman-Universum über mehrere Plattformen aufzubauen.Reeves' Produktionsfirma 6th & Idaho wird in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produzieren. Reeves, Barton und Dylan Clark sind ausführende Produzenten, neben Daniel Pipski und Adam Kassan von 6th & Idaho. Rafi Crohn von 6th & Idaho ist einer der ausführenden Produzenten. Das Drama basiert auf Charakteren, die von Bob Kane zusammen mit Bill Finger für DC geschaffen wurden.