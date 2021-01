Pascal Hens und Eurosport erweitern ihre Partnerschaft

Köpfe

Ab dem 14. Januar wird Hens mit Kommentator Uwe Semrau die Live-Spiele der Handball-WM in Ägypten als Co-Kommentator verfolgen.

Pascal Hens schaut auf eine lange Handballkarriere zurück und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Handballspielern. Mit seinem ehemaligen Verein HSV Hamburg wurde er unter anderem 2011 Deutscher Meister und 2013 Champions-League-Sieger, welcher als der höchste Europapokal-Wettbewerb für Handball-Vereinsmannschaften zählt."Mit Pascal Hens haben wir einen absoluten Top-Experten für die großen Handball-Highlights 2021: die anstehende Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele. Bereits beim Final4 hat 'Pommes' mit seiner authentischen, direkten und emotionalen Art überzeugt und die Zuschauer begeistert. Er brennt für Handball, ist mit Herzblut und vollem Engagement dabei. Zudem kann er auf eine einzigartige Karriere zurückblicken, u.a. mit dem Weltmeister-Titel 2007 und Olympia-Silber 2004, und all diese Erfahrungen einbringen. Die Handballfans dürfen sich auf hervorragende Analysen freuen", so Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport in Deutschland.Der ehemalige Weltklassehandballer wird bei der kommenden Handball-Weltmeisterschaft 2021 sowie bei den Olympischen Spielen in Tokio für Eurosport als Experte die Wettbewerbe analysieren. Zudem sind als weiteres Team Sascha Staat und Maik Thiele am Mikrofon. Dank der Vereinbarung mit der DOSB New Media GmbH überträgt Eurosport insgesamt bis zu 15 Partien ohne deutsche Beteiligung der IHF Handball WM 2021 live im Free-TV.