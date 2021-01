«Death in Paradise»: Zwei weitere Staffeln in Planung

England

Auf dem britischen TV-Sender BBC One beginnt aktuell die Ausstrahlung der zehnten Staffel «Death in Paradise». Der Sender signalisiert frühzeitig, dass es in Zukunft mit der Serie weiter gehen soll.

Für deutsche TV-Zuschauer gibt es aktuell noch keine Möglichkeit die aktuellste und zehnte Staffel vonzu sehen, hierzulande beginnt ab dem 15. Januar erst die neunte Staffel auf ZDFneo . Wie das doch zumeist üblich ist, hinken die deutschen TV-Sender etwas hinterher, jedoch müssen sich Fans der Serie keinerlei Sorgen machen, denn Sender BBC One bestellte unterdessen über die dort laufenden zehnte Staffel bereits zwei weitere «Death in Paradise»-Staffeln. Ob diese noch zu produzierenden, sowie auch die neue zehnte Staffel der Serie ebenfalls den Weg zu ZDFneo finden werden, steht noch in den Sternen.Bei BBC One zeigt man sich jedoch mehr als zufrieden mit der Serie und ist sehr stolz darauf, die Erfolgsgeschichte fortsetzen zu können. Executive Producer Tim Key äußert sich in einem Statement durchweg positiv über das Produktionsteam, auch zu Zeiten der Corona-Pandemie. Sowohl die Hauptdarsteller als auch die Crew haben entgegen aller Widrigkeiten des letzten Jahres ordentlich abgeliefert und er könne es kaum abwarten weiterzumachen. Im vergangen Jahr mussten die Produktionsarbeiten zur zehnten Staffel «Death in Paradise» um ganze drei Monate verschoben werden, da jedoch der Ausstrahlungstermin im Januar unbedingt gehalten werden sollte, mussten die Protagonisten in deutlich kürzerer Zeit produzieren. Offenkundig mit Erfolg.Über den Inhalt der zehnten Staffel wird an dieser Stelle geschwiegen, da wir in Deutschland ja noch nicht einmal über die neunte Staffel Bescheid wissen. Nur so viel sei gesagt, die Jubiläumsstaffel bedeutet die Rückkehr einiger altbekannter Gesichter. Wie Quotenmeter bereits berichtete findet die Ausstrahlung der neunten Staffel im deutschen TV auf ZDFneo statt, jedoch mit etwas ungewöhnlicher Programmierung. Einfach gesagt, laufen zur Primetime zwei neue Folgen der neunten Staffel und ab 1:15 Uhr in der Nacht laufen dann die restlichen sechs Folgen der Staffel. Die TV-Ausstrahlungen sollen wohl schnellstmöglich durchgezogen werden, um die Folgen in der ZDFmediathek verfügbar zu machen.