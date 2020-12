«Death in Paradise»: Neunte Staffel mit neuem Hauptdarsteller ab Januar in Deutschland

TV-News

Mitte Januar zeigt ZDFneo die neunte Staffel «Death in Paradise». Neu mit dabei: Ralf Little übernimmt die Hauptrolle.

Anfang dieses Jahres brachte die BBC die nunmehr neunte Staffel der Krimi-Seriean den Start. In Deutschland gab es die aktuelle Staffel bislang noch nicht im Free-TV zu sehen. Das ändert sich aber ab dem 15. Januar 2021. Denn dann strahlt Spartensender ZDFneo die neue Reihe aus. Ab 20:15 Uhr werden die ersten beiden Folgen präsentiert. Die weiteren sechs Episoden gibt es dann aber nicht wie gewohnt ebenfalls im Doppelpack, sondern werden in der Nacht auf den 16. Januar versendet. Los geht es ab 1:15 Uhr.Neben der neuen Ausstrahlungsweise ist auch noch jemand anderes neu: Ralf Little übernimmt die Hauptrolle ersetzt im Laufe der Staffel Detective Inspector Jack Mooney, der von Ardal O’Hanlon gespielt wurde. Little tritt dann als neuer DI Neville Parker auf. Witwer Mooney verlässt die Insel wegen einer Romanze, die ihn dazu veranlasst ein neues Kapitel an einem anderen Ort aufzuschlagen. Für Anna Masani, gespielt von Nina Wadia, für die er zum ersten Mal nach dem Tod seiner Frau Gefühle entwickeln kann, kehrt er in seine Heimat London zurück. Seine Heimat Manchester verlässt hingegen Neville Parker, da eine Frau aus seinem Heimatort unter verdächtigen Umständen ums Leben gekommen ist.„Wie hätte ich es ablehnen können? Ardal war wunderbar in den letzten Staffeln und an einem idyllischen Ort wie Guadeloupe in seine Fußstapfen zu treten, ist eine große Ehre und ein Traum, der in Erfüllung geht“, sagte Little. Laut seiner Agentur habe der Schauspieler nur 0,005 Sekunden überlegen müssen, bevor er die Rolle annahm. Little stand bereits unter anderem für die Serienundvor der Kamera.Ebenfalls neu ist in der neunten Staffel, dass Aude Legastelois zu einem wiederkehrende Castmitglied aufsteigt, nachdem Joséphine Jobert in der Rolle der Detective Sergeant Florence Cassell der Insel überraschend den Rücken gekehrt hatte. Legastelois ist bereits durch Gastauftritte in der achten Staffel bekannt geworden. Die Dreharbeiten für eine zehnte Staffel sind bereits weit fortgeschritten.