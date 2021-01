«The Blacklist»: Deutschlandpremiere der sechsten Staffel

TV-News

Die Crime-Serie um Raymond Reddington kommt nach zweijähriger Pause ins deutsche Fernsehen zurück. Die ersten fünf Staffel gab es noch auf RTL Crime, nun wird die sechste Staffel auf Sony AXN laufen.

Starttermin für die sechste Staffel vonist der 17. März um 21:00 Uhr, gezeigt werden drei Folgen am Stück. Nach den entsprechenden TV-Ausstrahlungen stehen die Folgen ebenfalls über die Sony-AXN-Mediatheken von Vodafone, MagentaTV und Prime Video Channels zur Verfügung. Ehrlicherweise hinkt die TV-Ausstrahlung bei «The Blacklist» gegenüber Streaminganbietern deutlich hinterher, bei Netflix beispielsweise ist bereits die gesamte siebte Staffel verfügbar.Für diejenigen, die «The Blacklist» einzig im Fernsehen miterlebten ergibt sich jedoch mit der Ausstrahlung der sechsten Staffel durchaus neuer Serien-Stoff. Weiterhin dreht sich das Karussell der Handlung um die verwinkelte Beziehung zwischen Raymond „Red“ Reddington und der FBI-Agentin Elizabeth Keen, gespielt von Megan Boone. Ganz zu Beginn der Serie in Staffel eins stellt sich „Red“, damals noch meistgesuchter Verbrecher des FBI den Behörden und möchte einige alten Kollegen aus vergangenen Verbrechertagen dem FBI auf dem Silbertablett präsentieren. Als Gegenleistung fordert er zum einen seine Immunität und zum anderen arbeitet er einzig und allein mit Elizabeth Keen zusammen. Die junge Agentin hat zum damaligen Zeitpunkt gerade ihren ersten Arbeitstag als FBI-Profilerin.Keen und Reddington erfahren über die bisher ausgestrahlten fünf Staffeln einiges an positiven, wie negativen Erlebnissen und welche Rolle Raymond in Elizabeths Leben und Vergangenheit spielt wird stetig auf die Probe gestellt. Zuletzt kam man diesem Geheimnis in Staffel fünf ein gehöriges Stück näher und genau dort möchte auch Staffel sechs anknüpfen. Macher der Serie ist Jon Bokenkamp und produziert wurde sie von Davis Entertainment, Universal Television und Sony Pictures Television, mit entsprechendem Auftrag von NBC. Auf eben diesem US-Sender läuft seit November 2020 bereits die achte Staffel «The Blacklist». Fernab von RTL Crime und jetzt Sony AXN übernahm die Free-TV-Premiere der fünften Staffel zuletzt NOW!.