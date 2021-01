«Deutschland sucht den Superstar»-Auftakt kann nicht mit den Vorjahren mithalten

Quotennews

Zuvor generierte das «RTL Aktuell Spezial» mehr Zuschauer. Vor allem in der Zielgruppe wurde der Quotenverlust deutlich.



startete am gestrigen Abend bereits in die 18. Staffel. Erstmals finden die Castings auf einem Schiff statt. Neben Dieter Bohlen sitzen Maite Kelly, Mike Singer und Michael Wendler in der Jury. Letzterer wird allerdings nur in den 13 Casting-Folgen zu sehen sein, da er noch während der Produktion seinen Ausstieg via Instagram verkündete. Im vergangenen Jahr lief die Auftaktfolge vor 3,86 Millionen Fernsehenden. RTL erzielte somit einen starken Marktanteil von 12,2 Prozent. Bei den 1,83 Millionen Umworbenen kamen herausragende 20,6 Prozent zustande.Nun lief die neue Staffel vor 3,25 Millionen Zuschauern an, was einem guten Marktanteil von 10,7 Prozent entsprach. In den Jahren zuvor hatten sich häufig noch mehr als vier Millionen Fernsehende für den Auftakt interessiert. Doch auch in der Zielgruppe wurde der Rückgang sehr deutlich. 1,38 Millionen Jüngere verfolgten die Castingshow und gegenüber dem Vorjahr verlor der Sender über vier Prozentpunkte. Mit einer Quote von 16,0 Prozent lag RTL nur knapp vor der neuen ProSieben-Show «Wer stiehlt mir die Show?».Zuvor war der Sender mit einemzu den neuen Corona-Auflagen in die Primetime gestartet. Hier lag die Reichweite bei 3,60 Millionen Menschen und der Marktanteil bei 10,1 Prozent. 1,59 Millionen Werberelevante erzielten eine gute Sehbeteiligung von 15,8 Prozent. Ab 23.10 Uhr lief das Porträtüber den bislang jüngsten Juror bei der Castingshow. Das Publikum verkleinerte sich auf 1,31 Millionen, wodurch der Marktanteil auf passable 7,9 Prozent fiel. Auch in der Zielgruppe beendete man den Abend mit einem soliden Ergebnis von 11,5 Prozent Marktanteil.