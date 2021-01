Promis testen Produkte bei «Hot oder Schrott»-Spezial

Quotennews

Kabel Eins startete in Staffel neun der Dokusoap «Trucker Babes».



In dieser Ausgabe vonwaren die Promis dran. Torsten Legat, Ralf Möller, Evelyn Burdecki und mehr testeten im Promi-Spezial vielversprechende Produkte aus aller Welt. Mit dabei waren diesmal Artikel wie ein Mini-Geschirrspüler, Wasser-Walking-Schuhe oder ein Dog Language Translator. 1,42 Millionen Fernsehende fanden für dieses Format zum Sender VOX . Dies reichte für eine solide Sehbeteiligung von 4,5 Prozent. Bei den 0,74 Millionen Jüngeren stand sogar ein guter Marktanteil von 7,6 Prozent auf dem Papier.hob die Quote mit 1,06 Millionen Zuschauer auf überdurchschnittliche 6,2 Prozent an. Die 0,55 Millionen Werberelevanten erreichten sogar ein starkes Ergebnis von 10,5 Prozent. Auch eine Folge der Seriehielt sich mit einem Publikum von 0,72 Millionen Menschen bei hohen 6,3 Prozent. Die 0,28 Millionen Umworbenen beendeten den Abend mit einem guten Marktanteil von 7,8 Prozent.Am Sonntagabend startete bei Kabel Eins bereits die siebte Staffel der Soap. Die Doku begleitet LKW-Fahrerinnen in der Männerdomäne und wirft einen Blick auf ihren Alltag. Das Format überzeugte 1,16 Millionen Zuschauer und ermöglichte dem Sender somit einen soliden Marktanteil von 3,3 Prozent. Bei den 0,48 Millionen Umworbenen sicherte sich Kabel Eins eine passable Quote von 4,4 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt verbesserte man sich gegenüber dem vorherigen Staffelfinale um 0,6 Prozentpunkte. In der Zielgruppe waren hingegen zuletzt noch gute 5,0 Prozent möglich gewesen.