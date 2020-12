«jerks.»: Jenseits der Schmerzgrenze

Sponsored Informerical Article

Joyn-Seriencheck

29. Dezember 2020, 08:31 Uhr

Der Streamingdienst Joyn ist die Heimat der Comedy mit Christian Ulmen und Fahri Yardim.

Mit Christian Ulmen und Fahri Yardim hat Joyn eine eigene Serie geschaffen, die schon seit Jahren die Zuschauer begeistert. Das Format jerks. wurde für die Streamingplattform entwickelt und ist eine Serie über die Freundschaft der Schauspieler Ulmen und Yardim. Das Format soll auf Geschichten von Ulmens Leben basieren, allerdings hat er sich nie konkret dazu geäußert. Das ist auch gut so, denn es gibt zahlreiche Momente zum Fremdschämen. Die Szenen liegen schon teilweise an der Grenze des Erträglichen.„Zwei Freunde auf Reisen jenseits der Schamgrenze“ ist der Slogan von jerks. , der die beiden Schauspieler in ihrem fiktiven Leben begleitet. In dieser Welt hat Christian zwei Kinder und ist von seiner Frau getrennt. Die Abende verbringt er mit seiner Freundin Emily (Emily Cox). Fahri versucht dagegen sein Leben in geregelten Bahnen zu halten. Er ist in einer Beziehung mit Pheline (Pheline Roggan), allerdings bringen diverse Missgeschicke das Leben ständig durcheinander.Die Serie jerks. basiert auf der dänischen Serie «Klown», für die auch der Star-Regisseur Lars von Trier eine Episode schrieb. Das Format besticht mit klassischen Kalauern, feiner Ironie und ehrlicher Gesellschaftskritik. Neben Collien Ulmen-Fernandes, Hendrik Bültzingslöwen, Larissa Rieß, Jasna Fritzi Bauer und Nils Dörgeloh gehören zahlreiche Gaststars zur Serie. Neben den Rappern Kay One und Sido waren auch Axel Springer-Journalist Claus Strunz oder Schauspieler Ralph Herforth dabei. Andreas Bourani war genauso zu Gast wie Maxi Gsttenbauer und Palina Rojinski.ist eine Produktion von Talpa Germany und Pyjama Pictures. Bislang sind drei Staffeln mit insgesamt 30 Episoden entstanden. An Weihnachten veröffentlicht Joyn eine Weihnachtsepisode, die als Prequel fungiert. Außerdem ist eine vierte Staffel bestellt worden, die im Sommer 2021 folgen soll. Die Drehbücher schrieb Ulmen zusammen mit Johannes Boss, Murmel Clausen, Janna Nandzik und Johann Buchholz.Das Format, bei dem Christian Ulmen Regie führte, gewann bereits zahlreiche Preise. jerks. gewann mehrfach den Deutschen Comedypreis, räumte beim Deutschen Fernsehpreis ab und gewann mehrere Tassen beim Quotenmeter-Fernsehpreis. Bei der österreichischen Romy bekam man den „Preis der ROMY Akademie“.Ulmen war schon in mehreren Kinofilmen wie «Herr Lehmann», «Männerherzen» und «Jerry Cotton» zu sehen, außerdem hatte er schon die ProSieben-Serie «Mein neuer Freund». Mit Nora Tschirner führte er vor 15 Jahren durch «Ulmens Auftrag». Zudem gehört er mit Tschirner zum Weimarer-«Tatort»-Team. Yardim spielt ebenfalls bei der ARD-Krimi-Reihe mit, allerdings an der Seite von Til Schweiger. Der Schauspieler gehörte zum Ensemble von «Keinohrhasen», war in dem Remake von «Vier gegen die Bank» zu sehen und gehörte zur Crew von «Dogs of Berlin».