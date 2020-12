«The Voice of Germany» findet doch noch zu einem starken Finale zurück

Quotennews

Auch wenn die Vorwochen von fallenden Quoten geprägt waren, glänzte das Finale der Castingshow. «Das große Backen» verabschiedete sich ebenfalls auf hohem Niveau.



Die Finalshow der diesjährigen Staffel vonlief am gestrigen Abend in Sat.1 . Den Sieg holte sich Paula Dalla Corte mit ihren Coaches Rea Garvey und Samu Haber. Die Quoten waren zuletzt stark gesunken. Das Halbfinale war die quotenschwächste Ausgabe der Staffel. Mit 1,91 Millionen Fernsehenden wurden durchschnittliche 6,1 Prozent Marktanteil erzielt. Die 0,90 Millionen Jüngeren landeten bei einem guten Wert von 9,3 Prozent.Das Finale rettete sich wieder nach oben auf eine Reichweite von 2,50 Millionen Menschen. Somit kam auch ein starker Marktanteil von 9,2 Prozent zustande. Bei 1,18 Millionen Umworbenen ergatterte der Sender mit einer ausgezeichneten Quote von 14,6 Prozent den Staffelbestwert. Trotz dem massivem Quotenverlust in den vergangenen Wochen, lag das Finale auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Damals schalteten 2,59 beziehungsweise 1,21 Millionen jüngere Zuschauer. Somit wurden hervorragende Marktanteile von 9,7 und 13,7 Prozent verbucht.Auch beistand bereits am Vorabend das Finale an. Die Folge lief besser als alle Ausgaben der Staffel zuvor. 2,54 Millionen Fernsehenden verfolgten, wie die Finalistinnen verschiedenste Köstlichkeiten zauberten. Das Resultat war eine hohe Sehbeteiligung von 9,4 Prozent. Die 1,07 Millionen Werberelevanten verbesserten sich um drei Prozentpunkte und landeten bei überragenden 15,1 Prozent Marktanteil.