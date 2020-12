«Kids Say the Darndest Things» wechselt den Sender

US-Fernsehen

Die zweite Staffel der Kindershow, die einst von Bill Cosby moderiert wurde, bekommt eine neue Heimat.

CBS hat bekannt gegeben, dass das Revival von, das zu Beginn des Jahres ABC abgesetzt hatte, für eine zweite Staffel übernommen hat. Tiffany Haddish wird wieder als charmante Moderatorin durch die Sendung führen und zudem als ausführende Produzentin für das Format verantwortlich sein."Wenige Dinge haben mehr universelle Anziehungskraft als Humor und die ungefilterte Ehrlichkeit eines Kindes, und das komödiantische Genie von Tiffany Haddish bringt das auf die nächste Ebene. Es ist großartig, «Kids Say» wieder bei CBS zu haben und Teil unseres wachsenden alternativen Programms für 2021 zu sein", sagte Mitch Graham, Senior Vice President of Alternative Programming bei CBS Entertainment. Damit kehrt die Sendung zu CBS zurück, dort war sie zwischen 1998 und 2000 zu sehen, damals führte Bill Cosby durch die Show."Ich sehe meine Rolle darin, den Kindern eine sichere Umgebung zu bieten, in der sie alles sagen können, was sie wollen, und zwar in völliger Freiheit und ohne Verurteilung. Was ich an dieser Show liebe, ist, dass wir die Kinder wirklich sie selbst sein lassen", fügte Haddish hinzu. Die Show wird von She Ready Productions aufgenommen. Eric Schotz, Bellamie Blackstone und Ruth Rivin sind neben Haddish ausführende Produzenten.