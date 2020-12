Skydance tütet Apple-Deal ein

US-Fernsehen

Der Streamingdienst AppleTV+ hat neue Ware im Angebot.

Schon seit geraumer Zeit befinden sich Apple und Skydance Animation in Gesprächen, um zwei von John Lasseter produzierte Filme zu erwerben. AppleTV+ möchte die Filmeundhaben, teilten Insider dem Fachblatt ‚Variety‘ mit. WME soll ebenfalls in den Verhandlungen involviert sein, da auch eine Kinoveröffentlichung nicht vom Tisch ist.Die Filme waren zunächst bei Paramount Pictures angesiedelt, dort hat Skydance eine lukrative Partnerschaft für das «Mission: Impossible»-Franchise. Skydance hat allerdings das Recht, die Projekte nach Belieben auch an andere Händler zu verkaufen. Weder Skydance, noch Apple äußerten sich dazu.Sowohl «Luck» als auch «Spellbound» sollen 2022 in die Kinos kommen. Peggy Holmes inszeniert «Luck», dieser Film soll sich um das glücklichste Mädchen der Welt drehen. Sie arbeitet nun mit einer magischen Kreatur zusammen, die ihr Leben für immer verändert. «Spellbound» hingegen ist ein Drama um ein junges Mädchen, das den Zauber brechen soll, der ihr Königreich in zwei Hälften geteilt hat.