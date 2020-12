Syfy zeigt an Weihnachten «Captain Future»-Marathon

TV-News

Ab dem kommenden Jahr ist die japanische Kultserie auch im täglichen Programm zu finden.

Syfy hat sich für die Weihnachtsfeiertage etwas Besonderes ausgedacht und holt die Zeichentrick-Serieins Programm. Der Sender zeigt die insgesamt 40 Episoden am 25. und 26. Dezember ab 14 Uhr bis Mitternacht und begleitet den Helden auf seinen Abenteuern durch das Universum.Captain Future ist der Sohn der genialen Wissenschaftler Elaine und Roger Newton. Als er gerade acht Jahre alt ist, werden seine Eltern von dem überaus bösen Vul Kuolun umgebracht. Roboter Grag und der Android Otto übernehmen mit Professor Simon Wrights Hilfe die Erziehung des jungen Captains, der sich nach dem Tod seiner Eltern entschließt, sein Leben in den Dienst des Guten zu stellen. Ihm zur Seite steht auch die Geheimagentin Joan Landor. Mit ihrem Raumschiff Comet durchqueren sie Raum und Zeit, um Frieden und Gerechtigkeit zu bewahren.Ursprung der Zeichentrick-Serie ist die gleichnamige Pulp-Reihe von Edmond Hamilton aus den 1940er-Jahren. Umgesetzt hat die Serie die Produktionsfirma Tōei Animation, die der Welt unter anderem auchundbrachte. Bereits 1980 feierte die Sendung Premiere in Deutschland. Die Synchronisation übernahmen hierfür Hans–Jürgen Dittberner, Wolfgang Völz, Friedrich Georg Beckhaus, Jochen Schröder und Anita Kupsch. Wer nicht genug von der Kult-Serie bekommt, muss nicht lange warten. Denn Syfy strahlt die Sendung auch im neuen Jahr aus. Ab 4. Januar ist die Serie immer montags bis freitags ab 18:35 Uhr zu sehen.