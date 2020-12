«Chappelles Show» bei HBO Max offline

US-Fernsehen

Auf Wunsch von Dave Chappelle habe man das Format von der Plattform genommen.

Der Streamingdienst HBO Max kommt einer Bitte von Dave Chappelle nach, die TV-Sendungzum Ende dieses Jahres aus dem Streaming-Dienst zu entfernen. Casey Bloys, Inhalte-Chef von HBO und HBO Max, teilte dies bei der Keynote am ersten Tag des Virtual FYCFest mit.„Wir hatten ein Gespräch mit Dave. Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber es ist sehr klar, dass es ein sehr einzigartiges und spezifisches und emotionales Problem ist, das er hat", sagte Bloys gegenüber Variety's Executive Editor of TV, Daniel Holloway. „Also werden wir am Ende des Jahres, am 31. Dezember, seiner Bitte nachkommen und die Serie absetzen."Schon Netflix hat das Format aus dem Portfolio gestrichen. In einem langen Video von einem seiner Standup-Sets, das auf Instagram gepostet wurde, erklärte Chappelle, dass er aufgrund der Art des Deals, den er vor Jahren unterschrieben hat, als die Show gemacht wurde, keine Entschädigung erhält, wenn ViacomCBS sie an Streamer wie HBO Max oder Netflix lizenziert.