«Helstrom» ist schon wieder Geschichte

US-Fernsehen

Die Streamingplattform Hulu trennt sich von der jungen Marvel-Serie.

Der Disney-Streamingdienst Hulu glaubt nicht an die Zukunft der Marvel-Serieund setzte das Format bereits nach einer Staffel ab. Überraschend kam dieser Schritt nicht, da das Format die letzte Live-Action-Serie war, die von der inzwischen aufgelösten Firma Marvel Television unter Jeph Loeb produziert wurde.Die Absetzung der Serie ist ein graues Ende von Loebs Serien-Bemühungen bei Marvel, zu denen einst Serien auf Netflix sowie «Agents of S.H.I.E.L.D.» (ABC), «Legion» (FX), «Cloak & Dagger» (FreeForm) und «The Gifted» (Fox) sowie «Runaways» (Hulu) gehörten. Alle diese Serien wurden in den letzten zwei Jahren entweder abgesetzt oder gingen zu Ende.Loeb ist aber noch nicht ganz aus dem Marvel-Universum verschwunden. Die Animationsserienundsind noch für Hulu in Arbeit. Sie waren eigentlich Teil eines vierteiligen Marvel-Crossover-Events, das aber zusammengestaucht wurde.