«A Discovery of Witches» im Januar bei Sky

Die zweite Staffel kommt Ende Januar zu Sky One.

Das Sky Originalist ab dem 26. Januar 2021 immer dienstags ab 21:45 Uhr auf Sky One zu sehen. Der Pay-TV-Sender strahlt die zehnteilige zweite Staffel jeweils in Doppelfolgen aus. Auf Sky Ticket und über Sky Q ist die Serie zudem auf Abruf verfügbar. Wer die erste Staffel der Fantasy-Serie noch nicht gesehen hat, findet sie ebenfalls dort on Demand. Vor der Kamera sind erneut Teresa Palmer, Matthew Goode, Adrian Rawlins, Gregg Chillin, Tom Lewis und Simon Meacock zu sehen. Außerdem spielt in der zweiten Staffel Tom Hughes den britischen Autor Christopher Marlowe und James Purefoy stellt einen Vampir dar.Um ihren Feinden zu entkommen, reisen die Hexe Diana Bishop (Teresa Palmer) und der Vampir Matthew Clairmont (Matthew Goode) in die Vergangenheit und finden Zuflucht in der faszinierenden, aber auch gefährlichen Welt des elisabethanischen Londons. Dort müssen sie eine mächtige Hexe finden, die Diana hilft, ihre Magie zu kontrollieren und nach dem schwer fassbaren „Book of Life“ zu suchen. Im London des 16. Jahrhunderts angekommen, gibt es für Matthew ein Wiedersehen mit alten Freunden – und für Diana die Erkenntnis, dass Matthew aus der Vergangenheit ein anderer Mann ist als der, in den sie sich verliebt hat.Die Serie basiert auf der All Souls-Trilogie („Seelen der Nacht“) von Deborah Harkness, die auch als ausführende Produzentin an der TV-Adaption beteiligt war. Weitere Produzenten sind Jane Tranter, Ashley Pharoah und Julie Gardner. Die Regie übernahm Farren Blackburne.