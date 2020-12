Starke Rückkehr vom «Quiz ohne Grenzen»

Quotennews

Acht Promis aus acht Ländern gegeneinander mit dem Ziel 50.000 Euro für das jeweilige Land zu gewinnen, moderiert von Jörg Pilawa. Das Konzept scheint aufzugehen.

Manch ein Zuschauer wird dasnoch aus den 60er- und 70er-Jahren kennen, damals von Arnim Dahl und Camillo Felgen moderiert. Der Kult-Faktor dürfte jedenfalls hoch sein und erste Ergebnisse zeigen durchaus brauchbare Quoten für Jörg Pilawa mit seiner Neuauflage der Show. Beim Ländervergleich am Samstag, den 12. Dezember schalteten 5,50 Millionen Menschen ein, der Marktanteil von 18,1 Prozent ist ebenfalls gut. Bei den 14- bis 49-Jährigen ergaben 1,28 Millionen Zuschauer einen Marktanteil von 15,3 Prozent und somit komplettiert sich ein durchweg positiver Start der Show.Mal fernab von den Zahlen gedacht, ergab sich bei der Quiz-Show im Ersten schlicht auch wirklich gute und spannende Unterhaltung. Mit Fragen spezifisch auf jedes Land zugeschnitten konnte der Zuschauer über nahezu unglaubliche Fakten staunen. Vor dem Abend wussten sicherlich wenige Zuschauer, dass der Nikolaus in den Niederlanden mit dem Dampfschiff aus Spanien kommt oder dass die Schweiz gemeinsam mit dem Vatikan die einzige quadratische Nationalflagge der Welt hat. Oder?Für die verschiedenen Nationen wurden wohl auch die richtigen Gäste gefunden. Mit DJ BoBo für die Schweiz, Miroslav Nemec für Kroatien, Samu Haber für Finnland und Markus Lanz für Italien war ein Mix aus allen denkbaren Sparten garantiert. Gewonnen hat am Ende jedoch ein anderer. Wer sonst sollte eine Quiz-Show auch gewinnen, wenn nicht. Der für Deutschland antretende Moderator setzte sich im Finale gegen Caya Yanar und Markus Lanz durch.