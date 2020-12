Bibel TV mit neuen Angeboten zur Vorweihnachtszeit

TV-News

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest setzt Sender Bibel TV seinen Zuschauern eine neue musikalische Serie und einen Film in deutscher Erstausstrahlung vor.

Filmhighlight kurz nach Weihnachten

Ab dem kommenden 3. Advent geht miteine Neuauflage der Show «Homecoming» immer sonntags nachmittags an den Start. Von «Homecoming» zu «Coming Home» hat sich zumindest personell einiges geändert. Präsentierten wird das alte Format noch Bill und Gloria Gaither, spendiert der Sender für das neue Format mit Waldemar Grab frischen Wind.In der Adventszeit sind für das Format drei Folgen, jeweils sonntags vorgesehen. Am 13. Dezember interpretiert Waldemar Grab beliebte internationale Weihnachtslieder wie „“ oder „“. Zudem wird in der Episode ebenfalls von Waldemar Grab die Weihnachtsgeschichte (Lukas 2) vorgelesen. Die zweite Folge am 20. Dezember widmet sich dem bekanntesten Weihnachtslied der Welt, „“. Beide Folgen laufen jeweils von 16:30 Uhr bis 17 Uhr.Zum Ende der Adventszeit am 27. Dezember wird Grab mit Freunden die Titel „“, „“, „“, „“ und unter anderem „“ in die Wohnzimmer der Zuschauer bringen. Fortgesetzt wird das Format ab Januar 2021 in der gleichen Konstellation mit den schönsten Evangeliumsliedern.Mitzeigt Bibel TV die erste Kino-Verfilmung des Lebens Jesu seit «Die Passion Christi», erstmals im deutschen Fernsehen. Die Produzenten der bekannten Miniserie «Die Bibel» setzten den Film um und brachten ihn mit Musik von Hans Zimmer auf die große Leinwand. Die Texte im Streifen basieren auf den Evangelien des Neuen Testaments. Neben bekannten Gleichnissen und Wundern legt der Film seinen Fokus vor allem auf die Leiden Jesu, seinen Tod und die Wiederauferstehung.Die Serie «Die Bibel» läuft bei Bibel TV bereits seit dem ersten Advent. Der Film erweitert nun die Episoden sechs bis neuen um zusätzliche Abschnitte der Evangelien. Rom Downey ist Produzentin von «Son of God» und spielt gleichzeitig in der Serie «Die Bibel» Maria, die Mutter Jesu. Laufen soll der Streifen am 26. Dezember um 20:15 Uhr bei Bibel TV.