Hayden Christensen wird wieder Darth Vader

US-Fernsehen

Der Schauspieler übernimmt eine Rolle in der Obi-Wan-Serie.

Darth Vader kehrt in eine weit, weit entfernte Galaxie zurück. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy gab am Donnerstag auf dem Disney-Investorentag bekannt, dass der «Star Wars»-Star Hayden Christensen seine Rolel als Darth Vader für die Obi-Wan-Serie wieder aufnehmen wird. Die Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor in der Hauptrolle wird auf Disney+ ausgestrahlt.Laut Lucasfilm beginnt die neue Serie zehn Jahre nach den Ereignissen des Filmes „Die Rache der Sith“. Weitere Schauspieler, die der Serie angehören, sind Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Denise Gough und Adria Arjona. Anfang des Jahres berichteten mehrere Medien, dass Jody Harold als Drehbuchautor gewonnen wurde.Kennedy gab auch bekannt, dass im kommenden Jahr mit den Dreharbeiten begonnen wird. Unklar ist allerdings, ob er mit seiner Vader-Maske zu sehen sein wird.