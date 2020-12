1-2-3.tv verlängert Zusammenarbeit mit SES Germany

TV-News

Damit sendet der Teleshoppingsender weiter in SD und HD über ASTRA 19,2° Ost.

Am Mittwoch gab der Teleshoppingsender 1-2-3.tv bekannt, dass die Zusammenarbeit mit SES Germany verlängert wurde. Mit der neuen Vereinbarung sichert sich 1-2-3.tv langfristig die Kapazitäten für die Ausstrahlung seines TV-Programms in SD- und HD-Qualität auf dem SES-Satelliten ASTRA 19,2 Grad Ost. Zusätzlich zur Satellitenübertragung setzt 1-2-3.tv auf die SES-Lösung „Satellite und OTT in sync“, um Verzögerungen für die Online-Zuschauer zu minimieren.„Uns ist wichtig, unsere Kunden schnell und einfach mit attraktiven Auktionen zu begeistern. Mit SES ASTRA haben wir einen starken Partner, der uns dabei hilft, eine große Audience über Satellit zu erreichen. Nur so ist unser starkes Wachstum von über 20% in diesem Jahr garantiert“, sagte Jörg Simon, Geschäftsführer von 1-2-3.tv über die Vertragsverlängerung.„Die Attraktivität von Homeshopping ist ungebrochen bei den deutschen TV-Zuschauern. 2,1 Milliarden Euro (laut statista.com,) hat der deutsche Einzelhandel 2019 über diesen Vertriebsweg erwirtschaftet, knapp doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. Dass der Löwenanteil nach wie vor über klassisches TV umgesetzt wird, bestätigt, dass lineares TV auch weiterhin Hauptverbreitungsweg Nummer Eins bleiben wird“, so Christoph Mühleib, Geschäftsführer der ASTRA Deutschland.