«For All Mankind»: Apple verlängert Serie

TV-News

Noch vor dem Start der zweiten Staffel wurde eine dritte Runde bestellt.

Der Streamingdienst von Apple, AppleTV+, hat eine dritte Staffel der Seriebestellt. Die zweite Staffel der Weltraum-Serie soll am 19. Februar 2021 debütieren, die neuen Episoden werden dann wöchentlich erscheinen. Die Hauptdarsteller der Serie sind Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Krys Marshall und Sonya Walger.«For All Mankind» geht der Frage nach, was passiert wäre, wenn der globale Wettlauf im Weltraum nie zu Ende gegangen wäre. Die zweite Staffel soll ein Jahrzehnt nach der ersten Runde im Jahr 1983 anknüpfen. Der Kalte Krieg hat seinen Höhepunkt und beide Nationen wollen eine Basis auf dem Mond verwirklichen.Das Drama «For All Mankind» wurde von Ronald D. Moore, Ben Nedivi und Matt Wolpert geschaffen. Moore, Nedivi und Wolpert produzieren an der Seite von Maril Davis von Tall Ship Productions. Die Serie wird von Sony Pictures Television produziert.