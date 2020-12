George Lopez geht zu Amazon

US-Fernsehen

Der beliebte Komiker versucht es nun mit einer Drama-Serie.

landet bei Amazon. Lopez wird in der einstündigen Serie, die die Firma Travieso Productions herstellt, die Hauptrolle spielen und sie auch noch produzieren. Javier Rodriguez hat die Serie kreiert und wird sie zusammen mit dem berühmten Fotografen und Regisseur Estevan Oriol, dem in LA lebenden Künstler Mister Cartoon und Michael Connolly, der das Paket von Mad Hatter Entertainment zusammengestellt hat, produzieren.Das Team arbeitete bereits bei dem Dokumentarfilm «LA Originals» zusammen, bei dem Oriol Regie führte und die drei anderen die Produktion übernahmen. Die Serie wird eine Produktion zwischen STXtv und Amazon Studios sein. STXtv erwarb das Drehbuch im Laufe des Sommers und brachte es anschließend auf den Markt, wobei der Schwerpunkt auf Streaminganbieter und Kabelsender gelegt wurde.Die Serie wird so beschrieben, dass sie bis in die tiefen Vororte von Los Angeles reicht, um eine Chicano-Familie zu charakterisieren, die sich mit den Unwahrheiten des amerikanischen Traums und ihrer Fähigkeit, Erwartungen zu enttäuschen, auseinandersetzt. Dies wäre die erste dramatische TV-Hauptrolle in der Karriere von Lopez. Als bekannter Stand-Up-Comedian war er zuvor in einer selbstbetitelten ABC-Comedy-Serie in 120 Episoden über sechs Staffeln von 2002-2007 zu sehen.