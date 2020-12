Shuggie Bain soll fürs Fernsehen adaptiert werden

US-Fernsehen

Der Bestseller um einen Jungen, der sich um seine Mutter kümmert, soll auf die Leinwand kommen.

Die Firmen A24 und Scott Rudin Productions haben die Rechte an dem Roman „Shuggie Bain“ erworben, um eine darauf basierende Fernsehserie zu entwickeln. Das Buch, das von Douglas Stuart verfasst wurde, handelt von einem Jungen, der in Schottland der 1980er Jahre aufwächst. Er hofft, einen Anschein von Normalität zu erreichen, da er gezwungen ist, sich um seine alkoholkranke Mutter zu kümmern."Ich bin begeistert, mit A24 und Scott Rudin Productions zusammenzuarbeiten, um 'Shuggie Bain' auf die Leinwand zu bringen", sagte Stuart in einer Erklärung. "Ich habe das Buch oft in filmischen Begriffen gesehen, und die glamouröse, unheilvolle Agnes Bain glaubt sich sicherlich für den Star ihres eigenen Films. Dies ist eine Chance, die Stadt Glasgow mit all ihrer Hartnäckigkeit und ihrem unsinkbaren Geist zu zeigen und die Liebe und Hoffnung zwischen Shuggie und Agnes zu feiern".Scott Rudin und Eli Bush werden das Projekt produzieren, und Stuart wird das Buch selbst für die Leinwand adaptieren. Der Roman schaffte auf es auf Platz drei der Liste der New York Times.