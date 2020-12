Helen Hunt kommt zu «Blindspotting»

US-Fernsehen

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass zahlreiche Schauspieler unter Vertrag genommen wurden.

Die Schauspielerin Helen Hunt hat sich für eine Rolle in der kommenden-Serie bei Starz entscheiden. Sie schließt sich der bereits angekündigten Hauptdarstellerin der Serie, Jasmine Cephas Jones, an, die die Rolle der Ashley aus dem Film, auf dem die Serie basiert, neu besetzt. Schon gestern wurde bekannt, dass Benjamin Earl Turner, Atticus Woodward, Jaylen Barron und Candace Nicholas-Lippman ebenfalls die Hauptrollen in der achtteiligen, halbstündigen Episode spielen werden."Es ist eine solche Ehre, Helen Hunt in dieser Serie zu haben", sagte Casal. "Wir haben uns angefreundet, nachdem sie über ihre Liebe zum Film getwittert hatte, und wir haben lange nach einem gemeinsamen Projekt gesucht. Sie war unsere erste Wahl für den Charakter Rainey, seit wir diese Serie erträumt haben."Im Mittelpunkt der Serie steht Ashley (Cephas Jones), die einem bürgerlichen Leben in Oakland lebt. Allerdings wird ihr Partner Miles (Rafael Casal) plötzlich inhaftiert und sie wird eine chaotische und humorvolle Krise durchleben müssen. Zudem bleibt ihr nichts anderes übrig als bei Miles Mutter Rainey (Hunt) einzuziehen.