«Beecham House» kommt nach Deutschland

TV-News

RTL Passion sichert sich die historische Miniserie und strahlt sie noch in diesem Jahr aus.

Noch in diesem Jahr nimmt RTL Passion die britische Miniserieins Programm und zeigt die erste Folge der sechsteilige Sendung am 29. Dezember ab 20:15 Uhr. Die Folgen laufen immer dienstags. Danach wird es jedoch keine weiteren Folgen geben, denn die Produktion von Bend It TV und FremantleMedia International hat aufgrund mangelnden Erfolges keine zweite Staffel erhalten. Obwohl die erste Reihe eigentlich mit einem Cliffhänger endet. In England lief die Serie bei ITV und feierte im Juni 2019 Premiere.Die Serie spielt in Indien im Jahr 1975. Dabei möchte der ehemalige Soldat John Beecham (Tom Bateman) seine Vergangenheit hinter sich lassen und in der indischen Metropole Delhi sein Leben neu beginnen. Um dem Dasein eines ehrenvollen Händlers nachzugehen, kauft er ein Anwesen und macht es zu einem sicheren Ort für seine Familie. Daraus wird das Beecham House.Die anderen Hauptrollen übernehmen Lesley Nicol, Leo Suter, Dakota Blue Richards und Adil Ray. Zudem stehen Grégory Fitoussi, Bessie Carter, Pallavi Sharda, Shriya Pilgaonkar und Marc Warren vor der Kamera. Die Regie für alle Folgen übernahm Gurinder Chadha (), die auch zusammen mit Victor Levin die Drehbücher schrieb.