Die Stimme des Darts spricht für RTL

TV-News

Elmar Paulke, die Stimme des Dart-Sports in Deutschland kommentiert bei der neuen RTL-Liveshow.

Laut-Informationen wird Elmar Paulke die Spiele der neuen RTL-Liveshowkommentieren. Bei der neuen Sendung, die von Constantin Entertainment produziert wird, stehen Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall vor der Kamera und treten in vier Ausgaben gegeneinander an.Paulke war bereits in der Vergangenheit für Show-Formate abseits des Sports tätig. So kommentierte er von 2017 bis Anfang 2019 die Spiele von, sowie bei allen Ausgaben von. Auch für die ProSieben-Formateundsaß er am Mikrofon.Vor kurzem war er noch in seinem eigentlichen Element zu hören: Er begleitete für DAZN die Players Championship Finals. Das Streaming-Portal überträgt ab 15. Dezember zudem die alljährlichen World Darts Championship sowohl mit deutschem als auch mit Originalkommentar. Die neue RTL-Show läuft erstmals am Dienstagabend ab 20:15 Uhr.