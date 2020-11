Neue Radio-Reihe für «Mensch und Tier»

Radio

Im hr-iNFO-Funkkolleg dreht sich ab dem 5. Dezember alles um die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Die Hörfunkreihe gibt es zudem als Podcast beim hessischen Rundfunk und in der ARD-Mediathek.

Tiere prägen unser Leben. Können bester Freund und wichtigster Ankerpunkt sein. Grund genug sich die Biologie zwischen Mensch und Tier genauer anzuschauen. Darum soll es in der neuen hr-iNFO-Funkkolleg Reihegehen. Immer samstags um 11:30 Uhr ein neues Radiofeatures in hr-iNFO laufen. Innerhalb der halbstündigen Sendung wird sich mit allem Rund um Tiere beschäftigt.In der Auftaktfolge leitet hr-Wissenschaftsredakteur und Biologe Stephan Hübner das Thema Vermenschlichung von Tieren an. Oft wird dieser Vorgang negativ gesehen, doch für Pädagogik und Forschung kann auch nützliches entstehen. Über die vergangenen Jahre wurde über die Tierwelt immer mehr interessantes herausgefunden. Bienen können rechnen, Fische benutzen Werkzeuge und Katzen entwickeln ähnliche Bindungen zu ihren Haltern wie Kleinkinder zu ihren Eltern.In den 20 Folgen begrüßt Leiter Stephan Hübner unter anderem bekannte Stimmen wie von Sarah Grunert oder Max von Pufendorf. Unter der Regie von Marlene Breuer Sprachen die Genannten die meisten Texte ein. Wissenschaftliche Begleitung erhält das Funkkolleg von Prof. Volkmar Wolters und seinem Team der Arbeitsgruppe Tierökologie.