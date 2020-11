«Lucie. Läuft doch!» läuft doch nicht wie geplant

Quotennews

Die neue Comedyserie verbuchte weiterhin enttäuschende Quoten, worunter auch «Chicago Med» und «New Amsterdam» zu leiden haben.



In der Woche zuvor war die Comedyseriebei Vox angelaufen, um die Quoten am Mittwochabend anzuheben. Dies war zuletzt mit Marktanteilen von akzeptablen 3,4 und 4,0 Prozent bei einem Publikum von 1,07 sowie 1,16 Millionen noch nicht ganz gelungen. Vor allem bei der jüngeren Zuschauerschaft war man mit enttäuschenden 4,0 beziehungsweise 4,7 Prozent noch weit vom Senderschnitt entfernt.Mit Folge zwei und drei ging es in dieser Woche schließlich noch weiter nach unten. Die Reichweite fiel auf 0,75 Millionen und später auf 0,74 Millionen Menschen. Mehr als miese 2,3 und 2,4 Prozent Marktanteil konnte der Sender hier nicht herausholen. Die Serie verfolgten 0,21 beziehungsweise 0,23 Millionen Werberelevante. Somit landete man auch in der Zielgruppe nur bei mickrigen Werten von 2,2 und 2,6 Prozent.Diese niedrigen Quoten zogen auch die beiden folgenden Serien mit nach unten, so dass die Episoden zu den schlechtesten überhaupt gehörten. Besonders hart traf esmit einer ernüchternden Sehbeteiligung von 1,3 Prozent bei 0,28 Millionen Fernsehenden. Ebenfalls winzige 1,3 Prozent waren bei den 0,09 Millionen Jüngeren das Ergebnis. 0,29 Millionen Zuschauer schalteten beiein und kamen auch niedrige 2,2 Prozent. Bei den 0,11 Millionen Umworbenen lief es mit schwachen 2,9 Prozent zumindest besser als in der vorherigen Woche.