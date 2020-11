Joss Whedon verlässt «The Nevers»

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen der neuen HBO-Serie brauchen einen neuen Produzenten.

Wie das Branchenblatt „Variety“ am Mittwoch vermeldet, gehen HBO und Joss Whedon bei dem Serienprojektgetrennte Wege. Ein Sendersprecher teilte mit, dass das neue Format noch immer im nächsten Sommer Premiere feiern soll. Whedon war die kreative Kraft hinter der Serie und sollte als Autor, Regisseur, ausführender Produzent und Showrunner fungieren."Wir haben uns von Joss Whedon getrennt. Wir sind nach wie vor gespannt auf die Zukunft von «The Nevers» und freuen uns auf die Premiere", sagte ein Sendersprecher. Whedon teilte mit, er fühle sich nicht in der Lage eine Show so zu meistern, während die Pandemie weiter vor sich hin schreitet.«The Nevers», das im Juli 2018 von HBO bestellt wurde, wird als ein epischen Science-Fiction-Drama über eine Bande viktorianischer Frauen beschrieben, die sich mit ungewöhnlichen Fähigkeiten, unerbittlichen Feinden und einer Mission konfrontiert sehen, die die Welt verändern könnte.