«NDR Quizshow»-Jubiläum mit der Moderatoren-Inception

In diesem Jahr feiert der NDR das 20. Jubiläum der. Dazu laden sie zu der Jubiläumsausgabe am Sonntag, den 27. Dezember um 22.15 Uhr alle bisherigen Moderatoren ein, die dann beim aktuellen Moderator Jörg Pilawa, der seit 2015 das Format begleitet, gegeneinander antreten müssen.Mit dabei sind also die Vorgänger Ludger Abeln, Carlo von Tiedemann und Alexander Bommes in der 90-minütigen Sendung. In der zweiten Runde der «Quizshow» dürfen die Ratefüchse aus dem Norden Ina Müller, Axel Milberg, Heino Ferch, Claudia Schmutzler und Tim Mälzer an den Start.Die erste Ausgabe der «NDR Quizshow» wurde am 27. Dezember 2000 im Weihnachtssonderprogramm des NDR ausgestrahlt. An diesem Zeitpunkt dachte wohl niemand daran, dass 20 Jahre später der Erfolg mit der Spezial-Folge gefeiert wird. Nach dem Special wird noch um 23.45 Uhr die Reportagegesendet. Ab 0.15 Uhr wiederholt das NDR sogar noch die alten Folgen der Show, darunter eine halbstündige Ausgabe aus der Anfangszeit mit Ludger Abeln. Danach gibt es jeweils eine Episode mit Tiedemann und Bommes, bis dann ab 3.00 Uhr ein vergangenes Promispecial gezeigt wird.