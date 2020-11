«Dittsche» erst wieder nächstes Jahr im WDR

TV-News

Die Kult-Comedy fällt auch der Corona-Pandemie heim und wird erst im bevorstehenden Jahr zurückkehren.

Die 29. Staffel der Kult-Comedymusste gerade mal nach drei Folgen Mitte März im WDR abgebrochen werden, da die anhaltende Corona-Pandemie die Produktion stoppte. So soll aber Olli Dittrich als Weltphilosoph im Bademantel wieder zurückkehren, und zwar vom 7. März bis 18. April 2021 mit insgesamt sieben neuen Folgen am späten Sonntagabend. Zwei gehören noch der 29. Staffel an, der Rest gehört bereits in die 30. Jubiläumsstaffel. In 2019 wurde «Dittsche» statt zwölfmal nur noch neunmal ausgestrahlt, in dem der arbeitslose Welterklärer in der Eppendorfer Grillstation seine Runden dreht.Mit dabei sind auch wieder der Imbissbesitzer Ingo (Jon Flemming Olsen) und Krötensohn Jens (Jens Lindschau), der den fiktiven Sohn des 2017 verstorbenen Stammgastes Schildkröte (Franz Jarnach) spielt. Bei einem „perlenden Hobel“ philosophieren und spekulieren dieses Trio über das Leben, live und improvisiert.Diesen Plan erhofft sich zumindest der WDR , dass zu diesem Zeitpunkt eine Corona-zulässige Produktion wieder möglich ist, die dann auch wieder von Angenehme Unterhaltung verantwortet wird. Wer Olli Dittrich vermisst, darf am 17. Dezember ihn im Ersten bei seinem «TV-Zyklus» sehen, wie er den fiktiven deutschen Cousin des (noch) US-Präsidenten Donald Trump, Peter Trump, spielt.