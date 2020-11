Bei «Krass Schule» steht die ganze Schule unter Schock

Soap-Check

Außerdem in unserer Soap-Vorschau: Die Musikerin Sarah Zucker tritt im „Schiller“ auf.

Andreas sitzt zwischen allen Stühlen: Die Entscheidung für Mona macht ihn nicht immun gegen Tatjana, die zweifelt, ob sie nicht doch um Andreas kämpfen soll. Dennoch ist keine der Frauen bereit, den zurzeit wohnungslosen Andreas aufzunehmen. Aber dann wollen sich doch beide Frauen mit ihm treffen, um eine Entscheidung herbeizuführen. Wieder einmal drückt sich Andreas und versichert beiden Frauen, „die Einzige“ zu sein. Amelie einigt sich mit Carla auf ein Darlehen für die Sanierung des Hoteldachs, muss aber 5 % ihrer Hotelanteile an Carla abtreten - die als Strohfrau für Gunter agiert. Bei einem Streit zwischen Carla und Britta hört Amelie dies, lässt den Deal platzen und verkauft die Anteile an einen anderen Interessenten. Doch dahinter steckt David. Amelie hat ihre Mehrheit verloren. Britta ist baff, Hendriks unkonventionelle Lösung gegen Mobbing kommt selbst bei Opfer Sara gut an. Simon deckt Ellen und riskiert den Rauswurf von der Uni. David orakelt, dass nur Ellen selbst der Grund sein kann, was Simon bestreitet: Wenn überhaupt, dann geht’s um Sex!Rosalie kehrt Michael den Rücken. Franzi und Tim schweben auf Wolke Sieben. Amelie hat ein Problem mit dem neuen Fitnesstrainer Max. Rosalie reicht es endgültig und sie wendet sich von Michael ab. Stattdessen flirtet sie mit Erik und verbringt mit ihm eine Partynacht in München. Michael macht sie klar, dass sie besser nur noch Freunde sind. Franzi und Tim genießen ihr Glück als frisch Verlobte. Die anderen Mitarbeiter am „Fürstenhof“ freuen sich sehr für die beiden, allen voran natürlich Christoph und Lucy, die ihre Trauzeugen werden sollen. Bei einem Ausritt gerät Amelie mit einem rücksichtslosen Mountainbiker aneinander und stürzt. Als am nächsten Tag der neue Fitnesstrainer Max an den „Fürstenhof“ kommt, bemerkt dieser sofort ihre Rückenschmerzen und zeigt ihr einige Übungen. Doch die anfängliche Sympathie hält nicht lange, denn Amelie stellt wenig später fest, dass er der Mountainbiker aus dem Wald ist.Leni und Conor können die Musikerin Sarah Zucker für ein Konzert im "Schiller" gewinnen. Doch das wahre Highlight für Leni befindet sich im Publikum: Jakob! Ringo erfährt, dass Julius' ein gesteigertes Interesse an Pornos hat. Er fragt sich, ob Julius' Verhalten etwas mit seinem neuen Freundeskreis zu tun hat.Yannick sucht nach einem anderen Weg mit seiner Schuld zu leben und trifft eine gefährliche Entscheidung. Richard will Georgs Autorität im Vorstand untergraben. Doch sein Werben für Justus macht ihn verdächtig. Nachdem Lucie Marie vor Augen hält, dass ihr keine Alternative bleibt, nimmt sie Simones Jobangebot reumütig an.Als Gerner Yvonne handfeste Beweise dafür liefert, dass Moritz zu kriminellen Mitteln greift, bröckelt Yvonnes Glaube an ihren Sohn. Moritz kann nicht fassen, dass Yvonne ihm ein Ultimatum stellt. John und Patrizia sitzen fest, denn sie werden von einem gefährlichen Hund bedroht. Während sie sich anfangs in ihrer Notsituation in die Haare kriegen, führt die erzwungene Nähe letztendlich zu einer Aussprache.Die ganze Schule steht unter Schock: Thea wurde leblos im Survival-Camp aufgefunden! Sie kommt ins Krankenhaus und kann zum Glück bald wieder entlassen werden. Doch ihre Blutwerte verheißen nichts Gutes. Es hat wohl einen Angriff auf die beliebte Lehrerein gegeben. Nun fragt sich, was oder wer dahintersteckt. Dietrich findet eindeutige Hinweise. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Die Schule hat den Survival-Wettbewerb gewonnen. Allerdings sorgt dieser Sieg nicht bei allen für Begeisterung. Denn in der Folge soll das brandneue Gewächshaus in einer von Anna geleiteten Garten-AG zum Leben erweckt werden. Für Alexa und Leonard ist das die perfekte Gelegenheit, um ihren Battle weiterzuführen. Doch die Pranks der beiden werden immer krasser, der Streit eskaliert – und das hat gefährliche Konsequenzen. Derweil machen ziemlich heiße Fotos die Runde: Jacqueline halbnackt in der Umkleide. Aber wer hat die Bilder gemacht und warum? Als ein Unbekannter Jacqueline verfolgt und ihr bedrohliche Nachrichten schickt, wird Max klar, dass es sich längst nicht mehr um einen harmlosen Streich handelt. Jacqueline hat Angst. Zu Recht, denn der Stalker scheint wirklich vor nichts zurückzuschrecken. Tobias hat unterdessen einen neuen Plan, um endlich bei den Mädchen zu landen. Frauen stehen doch auf Handwerker, oder? Also kommt er ab sofort im Blaumann und mit Werkzeuggürtel zur Schule. Zunächst sieht es für den Möchtegern-Frauenschwarm sogar ganz gut aus. Das Problem ist nur: Tobi hat einfach zwei linke Hände.Oskars Misstrauen wächst und wächst, als Luca morgens trotz leerer Kassen vollbepackt mit Einkäufen die Wohnung betritt und bereits die Miete überwiesen hat. Und obwohl Luca beteuert, dass er nicht mehr dealt, bleibt Oskar skeptisch und nimmt sich vor, seinen Kumpel genauer im Auge zu behalten. Damit tritt er zwar zunächst ins Fettnäpfchen, als er Luca und Cleo versehentlich in flagranti erwischt, doch als er im späteren Verlauf in der Pizzeria einen Blick auf die Pizza werfen kann, hat er endlich seine Bestätigung: Luca hat ihn schon wieder belogen und vertickt Drogen zusammen mit den Pizzen! Luca versucht beim anschließenden Streit zwar noch, Oskar zu beschwichtigen und schlägt ihm vor mitzumachen, doch Oskar bleibt konsequent dagegen. Schließlich gibt es noch andere Wege. Allerdings stößt Oskar bei der Suche nach diesen anderen Wegen schnell an seine Grenzen und bekommt erneut einen Dämpfer, als er sich schon wieder Geld leihen muss. Aufgrund seiner Schulden, der hohen Miete und des gekürzten Gehalts lässt sich Oskar am Ende doch noch widerwillig auf Lucas Deal ein. Aber nur solange, bis sie wieder normal ihren Lohn bekommen…Dean ist total überfordert: Einerseits ist er froh, sich wieder mit Olivia versöhnt zu haben, andererseits plagt ihn das schlechte Gewissen, weil er mit Amelie geschlafen hat. Als er mitbekommt, wie sehr Amelie sein Liebescomeback mit Olivia verletzt, befürchtet Dean alarmiert, dass sie die Wahrheit ans Licht bringen könnte. Deswegen appelliert er verzweifelt an sie, ihr kleines Geheimnis für sich zu behalten. Dean fällt ein Stein vom Herzen, als Amelie trotz ihres Schmerzes dichthält. Während er sich beruhigt wieder Olivia widmet, zerstreitet sich Amelie mit Lynn, denn diese findet, dass Dean sehr wohl Rache verdient hat…